Белому дому предсказали срыв программы испытаний гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/898bf65e-8faf-11eb-9a8d-96000091f725_660.jpg Фото: Tass/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Планы Соединённых Штатов Америки разработать гиперзвуковое оружие оказались под угрозой из-за скромных возможностей полигонов, аэродинамических труб и других производственных площадок, предназначенных для лётно-конструкторских испытаний. В ближайшие пять лет Пентагон хочет провести 40 тренировочных полётов с использованием новейшей военной технологии.

Но по данным Счётной палаты США, в стране существует только один «коридор для лётно-конструкторских испытаний большой дальности». В ведомстве добавили, что меньшее количество запусков приведёт к созданию оружия с недостаточными оперативными возможностями. При этом, соответственно, Минобороны США получит слишком мало научных данных о гиперзвуке, пишет портал «Газета.Ru».

Вашингтон хочет как можно быстрее получить подобное оружие для снижения потенциальных угроз со стороны РФ и Китая. Гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР) способны развить скорость в пять раз быстрее звука (примерно 5966,28 км/ч), маневрировать на различных высотах и азимутах, что затруднит их поиск радиолокационными средствами. В Счётной палате отметили, что Пентагон пытается наладить сотрудничество с международными партнёрами, которые могут включить дополнительные испытательные центры для разработки гиперзвуковых возможностей.

Если испытываемые прототипы ГЗКР не получат необходимого времени для отработки своих конструкций в аэродинамических трубах, то это либо приведёт к задержкам в графике, либо потребует найти другой, менее идеальный метод для завершения тестирования, — заявили экономисты.

Что касается российских ГЗКР, лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) «Циркона» с запуском с надводного носителя завершились успешно, в ближайшее время начнутся государственные испытания. Четыре ракеты «Циркон» запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков». Все боеприпасы успешно поразили «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета). По словам собеседника агентства, государственные испытания начнутся ориентировочно в мае-июне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская и российская модели советской крылатой ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга, считает военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Киев разрабатывает похожий «как две капли воды» на Х-35 комплекс «Нептун». В СССР его создавали специалисты предприятия «Луч» в Киеве. Двигатели предполагалось выпускать на предприятии «МоторСич» в Запорожье, а финальную сборку осуществлять на авиационном заводе в Харькове. Распад СССР поставил крест на проекте.