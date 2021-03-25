Фрегат «Адмирал Горшков» успешно отстрелялся «Цирконами» в ходе испытаний

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Лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с запуском с надводного носителя завершились успешно, в ближайшее время начнутся государственные испытания.

Четыре ракеты «Циркон» запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков». Все боеприпасы успешно поразили «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета). По словам собеседника агентства, государственные испытания начнутся ориентировочно в мае-июне. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Говоря об испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск», источник отметил, что на 2021 год запланированы как минимум два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания могут пройти в 2022 году. Другой источник агентства сообщил, что первый испытательный пуск «Циркона» с подводного носителя будет осуществлён не раньше июня.

В НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы», комментировать ход испытаний не стали.

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