Разработка ракетного комплекса «Кедр» началась в России

https://static.news.ru/photo/ae590170-7a60-11eb-bce2-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/mil

Российские специалисты приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр». Этим занимаются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Данной информацией с журналистами в понедельник, 1 марта, поделились в ракетно-космической отрасли.

Источник в процессе беседы пояснил, что подразумевается под научно-исследовательской работой «Кедр». По его словам, мероприятия проводятся в рамках модернизации стратегического вооружения. Работа ведётся по одному из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения.

Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР, — цитирует ТАСС сообщение источника.

К сегодняшнему дню в РФ в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Как ранее передавал NEWS.ru, российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2021 году планируется применить с борта атомной подводной лодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, военные намерены совершить минимум один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один — из подводного». После этого будет принято решение о принятии ракет «Циркон» на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей.