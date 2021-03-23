Военный эксперт рассказал, сможет ли Киев нейтрализовать российский флот

https://static.news.ru/photo/efe83bce-8bcc-11eb-a3b8-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org/wiki/Х-35

Украинская и российская модели советской крылатой ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга, считает военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Киев разрабатывает похожий «как две капли воды» на Х-35 комплекс «Нептун». В СССР его создавали специалисты предприятия «Луч» в Киеве. Двигатели предполагалось выпускать на «МоторСич» в Запорожье, а финальную сборку осуществлять на авиационном заводе в Харькове. Распад СССР поставил крест на проекте.

В СМИ «Нептун» наградили множеством эпитетов — психологическое, бесшумное, несокрушимое оружие, заставляющее РФ паниковать в Чёрном море. Часть экспертов в Киеве уверены, что их «трезубец» может нейтрализовать ВМФ РФ в регионе, так как с дальностью полёта ракета найдёт цель в любой точке, напомнил Литовкин в материале на сайте ТАСС. По его словам, «Нептун» или Х-35У, действительно весьма опасен. Особенностью же российской Х-35 является возможность применения как с надводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей.

Собеседник издания отметил, что экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, в принципе, прав, говоря о способности Киева ракетами «Нептун», в теории, уничтожить любой корабль РФ в портах Чёрного и Азовского морей, а также мост через Керченский пролив. Однако есть один нюанс.

Турчинов и другие украинские эксперты постоянно игнорируют, что воевать им придётся не с туземцами на деревянных пирогах, а с самым современным оперативно-стратегическим объединением российского Военно-морского флота в Крыму <...> Россия полностью контролирует всё, что происходит в регионе. Проецирует эту силу ракетный крейсер «Москва» с противокорабельными ракетами П-500 «Базальт», сторожевики дальней морской зоны, три из которых вооружены крылатыми ракетами «Калибр», большие десантные корабли и несколько малых ракетных кораблей, — заявил Литовкин.

Он также напомнил о шести подлодках типа «Варшавянка» с теми же ракетами «Калибр». Кроме того, с воздуха российскую морскую группировку прикрывает авиация — бомбардировщики Су-24, разведчики Су-24МР и истребители Су-30СМ. Эксперт напомнил и о ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новым оружием будут оснащены самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подводные лодки проектов 949А и 971. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что срок службы подлодок увеличат в два раза. По словам Евменова, которые приводит газета «Красная звезда», в качестве нового вооружения могут быть использованы крылатые ракеты «Калибр» и разрабатываемые в настоящее время гиперзвуковые «Цирконы». При этом срок службы данных подлодок изначально составлял 30 лет.