Базу нового самолёта «судного дня» заменят

https://static.news.ru/photo/da191a6c-0dc2-11eb-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Twitter.com

Воздушные пункты управления войсками, называемые самолётами «судного дня», планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М, сообщил источник, близкий к самолётостроительной отрасли.

Название «самолёты судного дня» или doomsday planes появилось в Америке. Предполагалось, что воздушные командные пункты будут использоваться в случае ядерной войны при уничтожении структуры наземных пунктов управления. Самыми известными моделями таких самолётов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками, — цитирует ТАСС свой источник.

Как писал NEWS.ru ранее, буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые выполняют функции командных центров по управлению баллистическими ракетами.