СМИ: США подняли в воздух самолёты «судного дня» после диагноза Трампа

https://static.news.ru/photo/b52596da-0503-11eb-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krystian Dobuszynski/Global Look Press

Буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые выполняют функции командных центров по управлению баллистическими ракетами, обратил внимание ежемесячный журнал Wired.

Как пишет издание, об этом свидетельствуют данные специалистов по наблюдению за полётами в США. За секунды до объявления о том, что Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели коронавирусом, стратегическое командование США подняло в воздух два военных лайнера Boeing E-6B Mercury, которые также называют «самолётами судного дня», так как они предназначены для управления американским арсеналом баллистических ракет, пишет Wired со ссылкой на сведения специалистов.

Возможно, предположили они, это было связано с положительным тестом Трампа, и в этот деликатный момент Стратегическое командование США решило послать сигнал сдерживания своим противникам. Эти сообщения стали «вирусными» и усилили опасения по поводу последствий диагноза Трампа, — пишет издание.

Вместе с тем, как пишет Wired, самолёты стратегических ВВС Boeing E-6B Mercury регулярно совершают такие полёты в рамках дежурства системы ПРО США. Эти командные центры, уточняет издание, должны быть готовы к отражению атаки в любой момент.

Я подтверждаю, что эти полеты были заранее запланированными. Президент совершенно случайно выбрал этот момент для своего объявления, — приводит Wired комментарий пресс-секретаря Стратегического командования США Карена Сингера.

Boeing E-6B Mercury — широко известный в военных кругах самолёт управления и связи, который используется Стратегическим командованием США для управления действиями атомных подводных лодок и запуска баллистических ракет. Эти самолёты также используются как воздушные командные посты Стратегического командования ВС США. Военные эксперты и журналисты прозвали Boeing E-6B Mercury «самолётами судного дня».

Как сообщал NEWS.ru, известие о заболевании Дональда Трампа коронавирусом уже вызвало целую цепочку различных международных событий. Новость о болезни Трампа уронила цены на нефть ниже $40, а рынок всё более явно опасается возможного нового карантина в США.

И хотя личный врач Трампа заявляет, что президент чувствует себя хорошо, в ночь на 3 октября стало известно о переводе главы Белого дома в военный госпиталь, где ему будет оказана помощь «в случае необходимости».