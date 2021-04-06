Asia Times: российский гиперзвук поставил в тупик военных США

Соединённые Штаты Америки готовы потратить колоссальные деньги, чтобы догнать конкурентов — РФ и Китай — в сфере гиперзвукового оружия, заявил журналист Дэйв Макичук. В 2017-м Пекин продемонстрировал первые снимки испытаний собственных глиссадных аппаратов, а в 2018-м лидер РФ Владимир Путин рассказал о линейке гиперзвукового оружия, создаваемого в РФ. По мнению Макичука, Пентагон оказался в тупике — ответить КНР и РФ необходимо, однако эффективность гиперзвуковых крылатых ракет (КР) в Белом доме ставят под сомнение, из-за чего миллиарды долларов могут быть выброшены на ветер.
Автор материала напомнил, что гиперзвуковые боеприпасы никогда не применялись в боевых условиях и конструкторы не знают, способны ли подобные снаряды маневрировать на скорости свыше 5 Махов (около 5966 км/ч). По словам аналитика, даже без боевой части гиперзвуковой боеприпас может вывести из строя авианосец США,
Первым принятым на вооружение может стать авиационное оружие быстрого реагирования ВВС США (ARRW). Довести до ума технологию планируют к концу 2022-го года. Военные уверены, что ARRW «изменит правила игры». Журналисты прозвали его неудержимым, феноменальным, сверхточным и неуязвимым, способным уничтожить любую цель на Земле в течение 30 минут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. По информации Минобороны РФ, в расчётное время снаряд поразил цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км. Кроме того, «Маршал Шапошников» вёл огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.