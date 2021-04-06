Asia Times: российский гиперзвук поставил в тупик военных США

https://static.news.ru/photo/212c6208-96dd-11eb-ae14-96000091f725_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки готовы потратить колоссальные деньги, чтобы догнать конкурентов — РФ и Китай — в сфере гиперзвукового оружия, заявил журналист Дэйв Макичук. В 2017-м Пекин продемонстрировал первые снимки испытаний собственных глиссадных аппаратов, а в 2018-м лидер РФ Владимир Путин рассказал о линейке гиперзвукового оружия, создаваемого в РФ. По мнению Макичука, Пентагон оказался в тупике — ответить КНР и РФ необходимо, однако эффективность гиперзвуковых крылатых ракет (КР) в Белом доме ставят под сомнение, из-за чего миллиарды долларов могут быть выброшены на ветер.

Автор материала напомнил, что гиперзвуковые боеприпасы никогда не применялись в боевых условиях и конструкторы не знают, способны ли подобные снаряды маневрировать на скорости свыше 5 Махов (около 5966 км/ч). По словам аналитика, даже без боевой части гиперзвуковой боеприпас может вывести из строя авианосец США, передаёт портал Asia Times. Сейчас в США ведётся работа по 70 разным программам создания гиперзвука стоимостью $15 млрд.

Первым принятым на вооружение может стать авиационное оружие быстрого реагирования ВВС США (ARRW). Довести до ума технологию планируют к концу 2022-го года. Военные уверены, что ARRW «изменит правила игры». Журналисты прозвали его неудержимым, феноменальным, сверхточным и неуязвимым, способным уничтожить любую цель на Земле в течение 30 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. По информации Минобороны РФ, в расчётное время снаряд поразил цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км. Кроме того, «Маршал Шапошников» вёл огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.