Военные РФ из «Саней» «забросали» минами условного противника в Подмосковье

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Артиллеристы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в боевых стрельбах 120-мм миномётов 2С12 «Сани».

Особенностью манёвров стало использование личным составом переносного радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Он позволяет выявлять миномётные позиции условного противника в 3 км от огневых рубежей.

Благодаря полученной разведывательной информации военные уничтожили из 120-мм миномётов 2С12 «Сани» «вражеские» объекты, передаёт Минобороны РФ. Тренировки проходили на подмосковном полигоне Алабино.

Накануне Минобороны РФ заявило германской стороне, что участие Берлина в манёврах НАТО, во время которых армия ФРГ отработала элементы применения американского тактического ядерного оружия, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и провоцирует рост напряжённости по линии соприкосновения РФ — НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия всё ещё использует в Крыму противокорабельную сверхзвуковую ракету П-35, точнее её последнюю модификацию 3М44 «Прогресс» середины 1980-х годов. Находящееся в эксплуатации почти 50 лет оружие является реликтом холодной войны.

«Прогресс», эксплуатирующийся до сих пор из-за своих высоких характеристик, является основой берегового ракетного комплекса (БРК) «Утёс». В The Drive сомневаются в боевой эффективности «Утёса», но отмечают, что БРК всё ещё ценят в Военно-морском флоте (ВМФ) России.