Американское издание оценило российский «Терминатор»

https://static.news.ru/photo/d43183be-3743-11eb-8dfa-fa163e074e61_660.jpg БМПТ «Терминатор» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», первые образцы которой поступили в войска для испытаний, имеет хорошее вооружение. Главным её достоянием является сверхзвуковой противотанковый ракетный комплекс «Атака», способный сбивать цели на расстоянии до 6 км.

Об этом говорится в обзоре, который опубликовало американское издание Defense News.

Также «Терминатор» вооружён двумя 30-мм пушками. Их можно применять против пехоты и вертолётов. Кроме того, на вооружении состоят два гранатомёта и пулемёт Калашникова.

Издание отмечает, что «Терминатором» управляет экипаж из пяти человек. Машина, сконструированная на базе танка Т-90, способна развивать скорость до 60 км/ч. Эксперты считает, что один «Терминатор» может заменить в бою мотострелковый взвод из 40 солдат и шесть бронемашин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. По мнению экспертов, это событие можно назвать знаковым.