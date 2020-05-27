Американский F-35 едва не оказался в море сразу после взлёта с авианосца

https://static.news.ru/photo/05267c2e-a00c-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Истребитель ВВС США F-35C чудом избежал падения. В Сети появилось видео, на котором запечатлён эпизод неудачного взлёта истребителя.

F-35C брал старт с палубы авианосца. Воздушное судно не смогло набрать скорость, после чего просело под собственной тяжестью, почти угодив в море. В последний момент истребителю всё же удалось подняться в воздух.

По данным The Drive, инцидент произошёл во время последних испытаний. Специалисты пытались установить возможность подъёма самолёта в воздух с учётом минимальной мощности стартовой катапульты, пишет «Политэксперт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 вступили в завершающую фазу. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, боевые машины проходят «многочисленные жёсткие испытания», сейчас в их активе уже более 3500 полётов. Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме, отметил Борисов.