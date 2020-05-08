Испытания истребителей Су-57 перешли в финальную стадию

Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 вступили в завершающую фазу.
Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Как
Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме. Самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения, — отметил Борисов.
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 оснащён управляемыми авиационными средствами поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Су-57 уже дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.
Ранее NEWS.ru писал, что истребитель Су-57 теперь может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что стало преимуществом перед американским F-35 Lightning II.
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