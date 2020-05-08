Испытания истребителей Су-57 перешли в финальную стадию

https://static.news.ru/photo/d53d1ab2-91e3-11ea-b7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 вступили в завершающую фазу.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Как рассказал он в интервью «Интерфаксу», боевые машины проходят «многочисленные жёсткие испытания», сейчас в их активе уже более 3500 полётов.

Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме. Самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения, — отметил Борисов.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 оснащён управляемыми авиационными средствами поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Су-57 уже дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что истребитель Су-57 теперь может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что стало преимуществом перед американским F-35 Lightning II.