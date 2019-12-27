Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в следующем году 18 новыми формированиями.
В 2020 году предстоит решить ряд важнейших задач, основной из которых является дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в том числе формирование 18 воинских частей и подразделений, — цитирует РИА Новости Сердюкова.
В уходящем году, по его словам, все запланированные мероприятия в рамках деятельности ВДВ были выполнены в полном объёме.
Как писал NEWS.ru, ранее Андрей Сердюков сообщил, что новый полк Воздушно-десантных войск должен быть развёрнут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он станет уже третьим полком в её составе.