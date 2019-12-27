https://static.news.ru/photo/bbf7097e-28ba-11ea-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в следующем году 18 новыми формированиями.

В 2020 году предстоит решить ряд важнейших задач, основной из которых является дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в том числе формирование 18 воинских частей и подразделений, — цитирует РИА Новости Сердюкова.

В уходящем году, по его словам, все запланированные мероприятия в рамках деятельности ВДВ были выполнены в полном объёме.

Как писал NEWS.ru, ранее Андрей Сердюков сообщил, что новый полк Воздушно-десантных войск должен быть развёрнут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он станет уже третьим полком в её составе.