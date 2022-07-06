Зюганов попросит Путина о мобилизации всех сил для победы на Украине Зюганов призвал мобилизовать все ресурсы страны для успеха спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания весенней сессии в Госдуме настоял на мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить все задачи, поставленные перед спецоперацией на Украине, сообщается в Telegram-канале ГД. Зюганов подчеркнул, что поставит этот вопрос во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам политика, ключевые задачи СВО — «не дать расползтись нацизму, спасти русский мир и чтобы американщина не доминировала на планете».

Но это требует огромной мобилизации всех ресурсов и сил. Нам придется пересматривать план мобилизационных работ, — сказал Зюганов.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Николай Коломейцев на плановом партийном заседании КПРФ выступил с инициативой понизить градус критики российских властей для «достижения победы над врагом на Украине».