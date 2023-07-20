Журова оценила шансы российских гимнастов попасть на Олимпиаду-2024 Депутат ГД Журова допустила участие российских гимнастов в Олимпиаде-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпиаде в 2024 году в Париже, считает депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что при этом решение Международной федерации гимнастики (FIG) разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях с 2024 года может быть в любой момент отозвано. В связи с этим парламентарий посоветовала не радоваться раньше времени.

Думаю, они соблюдают политес и пытаются быть нейтральными, но при этом дают возможность пройти отбор. Дата 1 января 2024 года говорит о том, что наши гимнасты гипотетически могут отобраться на Олимпийские игры в Париже. При этом, может быть, к тому моменту разрешат и флаг, и гимн — все возможно, — пояснила Журова.

По словам депутата, Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает консультации по поводу допуска россиян, хотя решение вопроса и было отложено до сентября. Журова пояснила, что им сложно принять решение о недопуске из-за специальной военной операции. Парламентарий подчеркнула, что МОК будет проще отказать спортсменам прямо перед соревнованиями, чем сразу запрещать участие. Такими же принципами руководствуются в Международной федерации гимнастики.

Отменить такое решение, как сейчас, проще. И это может произойти в любой момент. Но отменить запрет сложнее, чем решение о разрешении. Полагаю, что они скорее откладывают решение, — заключила Журова.

FIG ранее приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Такая возможность у них появится с 1 января 2024 года.