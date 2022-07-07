Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск из-за фейков о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский медиаменеджер и бывший издатель «Медузы» (СМИ, исполняющее функции иноагента) Илья Красильщик объявлен в розыск, говорится в сообщении МВД. По предварительным данным, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про российскую армию.

Красильщик Илья Иосифович, 10 апреля 1987 года рождения, место рождения — Москва, РФ, разыскивается по статье УК, — следует из базы розыска МВД России.

Статья, по которой ведется розыск, не называется.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что Красильщик проходит обвиняемым по делу о распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Сейчас он находится не в России, уточняет ТАСС.

13 мая МВД объявило в розыск кулинарного блогера и телеведущую Веронику Белоцерковскую. За дискредитацию ВС РФ женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В марте она опубликовала несколько постов в социальных сетях, за которые стала одной из первых, против кого возбудили уголовное дело о фейках.

Позднее против иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) из Cвердловской области возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВC РФ. Он писал, что руководство России нарушает божеcтвенные заповеди