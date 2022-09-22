Жириновский предсказал частичную мобилизацию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал частичную мобилизацию как одно из последствий присоединения Крымского полуострова к России, сообщает Live24. Отрывок выступления Жириновского на дебатах Первого канала, состоявшегося в 2015 году, стал популярен в Сети.

Жириновский заявил, что после присоединения Крыма в Европе начнется война из-за «американского плана». По его словам, это произойдет в связи с тем, что странам некуда будет вложить свои капиталы, так как будут введены санкции, а решить проблемы мирным путем не получится.

Поводом для войны будет [то], что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. <...> Санкции, все стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом [будет] новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. <...> Готовьтесь к мобилизации. Частичной, — подчеркнул политик.

В декабре прошлого года Жириновский заявил, что последствия отказа Киева от выполнения Минских соглашений проявятся 22 февраля 2022 года в 4 часа утра. Таким образом он почти предсказал дату начала российской спецоперации. Он также предсказал протесты в Республике Каракалпакстан, развернувшиеся 1 июля с требованием автономии от Узбекистана. В эфире одного из политических ток-шоу Жириновский обратил внимание на проблему в регионе и заверил, что она станет поводом для волнений.