«Жестокая словесная диарея»: Медведев о заявлении Борреля о зерновой сделке Медведев раскритиковал слова Борреля о зерновой сделке и России

Фото: Russian Government/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля «словесная диарея». По его мнению, Европа должна выполнить требования по торговле российским зерном или «просто умерить аппетит».

У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка, — написал Медведев.

Зампред Совбеза считает, что Евросоюз закрывает глаза на вопрос с поставками зерна в Африку.

Ранее глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила, что ООН и Африканский экспортно-импортный банк разрабатывают платформу для облегчения экспорта российского зерна в Африку. По ее словам, российское правительство сотрудничает в этом вопросе с Афрэксимбанком для преодоления задержек в поставках продукции маленьким странам Африки. Она при этом подчеркнула, что в ходе работы учитываются западные санкции.

До этого президент России Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию зерновой сделки, отмечая, что большая часть продовольствия идет не в страны Африки, а в Европу.