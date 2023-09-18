«Железный занавес»: МИД о решении ЕС ввести запрет на ввоз ряда товаров МИД РФ: Евросоюз пытается возвести в Европе новый железный занавес

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз отчаянно пытается возвести в Европе новый железный занавес, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Таким образом ведомство прокомментировало решение организации ввести запрет на ввоз ряда товаров из России.

Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней еэсовской верхушки возвести в Европе новый железный занавес, максимально ограничив возможности общения между людьми, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что подобные решения, направленные на нанесение ущерба простым россиянам, принимаются уже не впервые. Так, ранее Евросоюз запретил прямое авиасообщение и ужесточил визовую практику. Новые же санкции находятся за гранью абсурда, добавили в МИД.

В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, — добавили в ведомстве.

Ранее Евросоюз запретил гражданам РФ ввозить в страны организации смартфоны, драгоценности, косметику, шампуни, ноутбуки и личные автомобили. Провоз этих товаров будет расцениваться как запрещенный импорт.