«Жалко у пчелки»: Денис Мантуров об уходе IKEA из России

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал «Известиям» уход с российского рынка нидерландской производственно-розничной торговой группы IKEA. Корреспондент спросил, не жалко ли ему, что сеть мебельных магазинов покинула страну.

Жалко у пчелки, — ответил Мантуров.

IKEA закрыла все магазины в России 4 марта. Сотрудников при этом отправили на оплачиваемые каникулы длиной в три месяца.

Накануне компании IKEA раскрыла подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания займется поиском новых владельцев для всех четырёх фабрик, расположенных в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров IKEA в России поставлен на паузу, как и розничный бизнес.