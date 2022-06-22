Зелёные дожали лоббистов: депутаты отправили в урну «очень плохие» законы В Госдуме сняли с рассмотрения законопроекты, ограничивающие права на обсуждение и экспертизу экологически опасных проектов

Фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды снял с рассмотрения два скандальных законопроекта, в том числе один правительственный, касающихся поправок в законодательство об экологической экспертизе. Один из них предлагал отменить публичные слушания проектов рекультивации свалок, а второй — существенно ограничить права общества на доступ к информации о потенциально опасных для окружающей среды проектов. Об этом NEWS.ru заявил депутат нижней палаты Анатолий Грешневиков. В российском представительстве международного движения Greenpeace рассказали, чем опасны предлагаемые инициативы, а снятие с обсуждения фактически означает, что как минимум в нынешней сессии их не смогут принять даже в первом чтении.

«Грозит массовым нарушением экологических прав»

На 22 июня в графике экологического комитета Госдумы стояло рассмотрение двух законопроектов, касающихся поправок в законодательство об экологической экспертизе. Однако, как сообщил зампред профильного комитета Анатолий Грешневиков, эти документы сняли с рассмотрения как «очень плохие».

Оба закона сегодня не рассматривались. Там и Общественная палата против, и общественные организации и так далее и тому подобное. Так что ждите, когда будет второе обсуждение, — сообщил NEWS.ru Грешневиков.

О том, что это за законопроекты, изданию подробно рассказал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин.

Один из документов — «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона „Об экологической экспертизе“» — 27 мая внесло в Госдуму правительство РФ. В пояснительной записке к нему сказано, что проект закона «подготовлен в рамках мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Также прямо указано, что он «предусматривает исключение необходимости организации и проведения обсуждений с гражданами и общественными организациями» проектов, связанных с рекультивацией свалок и других объектов, связанных с обращением с отходами.

Этот закон упрощает жизнь тем, кто занимается рекультивацией мусорных полигонов. Существует подозрение, что основная цель этого правительственного законопроекта — это облегчить реализацию двух объектов: рекультивация отходов Байкальского ЦБК и завода «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области (о непростой ситуации в этом населённом пункте ещё в июле 2020 года говорил президент Владимир Путин, позднее утверждая о предотвращении там экологической катастрофы. — NEWS.ru). Там было несколько проектов, и каждый раз местные жители на публичных слушаниях очень сильно выступали против. Видимо, их решили лишить такой возможности, — пояснил Михаил Крейндлин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой законопроект был направлен в Госдуму 6 мая депутатами Александром Коганом, Максимом Ивановым и Бекханом Агаевым из «Единой России», а также Евгением Марковым из ЛДПР. В отличие от предыдущего документа он предусматривает гораздо больше поправок, которые помимо ФЗ «Об экологической экспертизе» должны вноситься в законы «Об охране окружающей среды», «О континентальном шельфе РФ», «О погребении и похоронном деле», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», «Об исключительной экономической зоне РФ», «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Этот законопроект фактически отменяет общественную экологическую экспертизу. Формально она, конечно, остаётся, но организовать и проводить её смогут только общественные палаты муниципальных образований или регионов, в которых планируется возведение объекта такой экспертизы, то есть каких-либо потенциально экологически опасных предприятий. Инициировать эти экспертизы могут только граждане, официально зарегистрированные в том же регионе, никак не связанные с иноагентами и зарубежными структурами. То есть фактически экологическая экспертиза перестаёт быть общественным институтом, хотя сегодня это почти единственный и во многих случаях работающий механизм, позволяющий общественным объединениям как-то влиять на то, что происходит, получать в полном объёме проектную документацию того, что собираются строить «под окнами». Другого варианта [получения достоверной информации о появлении потенциально опасных проектов] сегодня нет. На публичные слушания выносится гораздо меньше документации — только оценка воздействия на окружающую среду, которая может быть неполной или противоречивой. Михаил Крейндлин руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России

По его словам, сегодня у общественных палат в регионах зачастую нет экспертных и финансовых возможностей организовывать полноценные экспертные исследования. К тому же с теми ограничениями, которые предлагают авторы поправок, будет нельзя пригласить эксперта из другого субъекта, да и рядовой гражданин, если он, условно говоря, зарегистрирован в Москве, а дача у него в Подмосковье, не сможет инициировать экспертизу какого-нибудь мусоросжигательного завода, который собираются построить рядом с его огородом.

Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press Работа мусоросжигательного завода

Также Крейндлин обратил внимание на то, что общественные палаты российских субъектов по закону на две трети формируются органами власти. И если эти органы власти сами инициируют какой-либо экологически опасный проект, то экспертизу по нему будет готовить фактически подконтрольная чиновникам структура, то есть «ни о какой независимости речь не будет идти».

Если данный закон будет принят, то он приведёт к росту социальной напряжённости, потому что когда у людей нет возможности конструктивно влиять на принятие решений, они начинают протестовать, выходить на улицу и так далее. Также этот закон грозит массовым нарушением экологических прав граждан, — подчеркнул представитель Greenpeace.

Дошло до СПЧ

Михаил Крейндлин напомнил, что против поправок Агаева — Иванова — Когана — Маркова выступили в Общественной палате РФ и в СПЧ, а также «огромное количество людей уже обратились в Думу с требованием не принимать законопроект в таком виде».

Как полагает эколог, в связи с тем, что оба законопроекта снял с рассмотрения профильный комитет нижней палаты российского парламента, «в эту сессию они не смогут быть приняты чисто физически». При этом если по законопроекту об отмене публичных слушаний были замечания у правового управления Госдумы, то второй документ, по словам собеседника NEWS.ru, «изначально планировали принять уже на пленарном заседании в июне». Об этом же говорилось и в заключении профильного комитета за подписью его председателя Дмитрия Кобылкина. Но по происходящему видно, что общественность «дожала» сторонников зажимов на природоохранном фронте.