«Затмить не получится»: Захарова назвала взятие Артемовска громкой победой Захарова: затмить громкую победу в Артемовске ни у кого не получится

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Артемовск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что вслед за годовщиной взятия Мариуполя 20 мая станет днем установления ВС РФ контроля над еще одним крупным городом в ДНР — Артемовском. Дипломат подчеркнула, что этот процесс продолжится, так как Донбасс должен быть избавлен от ВСУ.

Затмить громкую победу в Артемовске ни у кого не получится. Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ, полностью провалился. Все подобные террористические вылазки будут и далее жестко пресекаться, — заявила Захарова.

Дипломат указала, что у западных государств во главе с США «ничего не получится», как бы они не подталкивали Киев «беситься в прозападном угаре». По ее словам, о террористическом характере режима президента Украины Владимира Зеленского и его кураторов «дополнительно говорить не требуется».

Когда прицельно бьют по мирным объектам гражданской инфраструктуры и целью этого является желание посеять страх и укоренить свою ненависть к инакомыслию — это и есть терроризм и экстремизм, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова иронично похвалила Зеленского за сравнение Артемовска и Хиросимы. Пресс-секретарь МИД отметила, что в обоих случаях речь идет о том, что устроили власти США.