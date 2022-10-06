«Запутались в ограничениях»: вице-премьер Новак о действиях Siemens Новак заявил, что Siemens «запуталась» в ограничениях по «Северному потоку»

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press

Газовая турбина

Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для «Северного потока», заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, партнеры РФ должны вернуться к нормальной правовой базе, позволив коммерческому проекту нормально работать.

Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях и последствиях, — сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» связано исключительно с санкционной политикой стран Евросоюза. Он напомнил, что одна из турбин для газопровода по-прежнему находится в Германии и для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.