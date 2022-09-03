Reuters: Siemens не получала заявку на обслуживание от «Газпрома»

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Компания Siemens Energy заявила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин для «Северного потока», а также не была задействована в технических работах, сообщает Reuters. Ранее в «Газпроме» сообщили, что концерн Siemens участвует в ремонтных работах и готов устранять неисправности турбин.

Siemens Energy в субботу заявила, что по состоянию на 2 сентября 22:00 по центральноевропейскому времени она не участвовала в работах по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток — 1» и не получала запросов на обслуживание от российского «Газпрома», — говорится в публикации.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Экспортер добавил, что зарубежные эксперты ищут неисправности и готовы устранить поломки, однако ремонтировать турбину Trent 60 негде.

Ранее «Газпром» сообщил, что трубопровод «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не сможет возобновить работу. Это связано с выявленными техническими неполадками на оборудовании. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 КС «Портовая» была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. В компании добавили, что также были обнаружены и другие неисправности.