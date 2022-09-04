Названы виновные в остановке «Северного потока» Новак заявил, что в остановке «Северного потока» виноват Евросоюз

Фото: gazprom.ru

Прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» связано исключительно с санкционной политикой стран Евросоюза, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, из-за рестрикций Запад нарушил условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода.

Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования, — уточнил Новак.

Он отметил, что страны Евросоюза и Канада ввели санкции в отношение оборудования для трубопровода, из-за чего он и не может функционировать в должной степени. Также вице-премьер напомнил, что одна из турбин для «Северного потока» по прежнему находится в Германии, и для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.