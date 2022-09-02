«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» «Газпром» остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, сообщается в Telegram-канале «Газпрома». Отмечается, что по итогам техобслуживания на компрессорной станции «Портовая» специалисты обнаружили поломки на газоперекачивающем агрегате Trent 60. Обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода, пояснили в «Газпроме».

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен, — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что специалисты обнаружили утечку масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Данные клеммные колодки нужны для соединения электрических проводов. Кроме того, утечка масла была найдена на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя, — сообщили в «Газпроме».

Экспортер уведомил об этом президента компании Siemens Energy AG Кристиана Бруха, добавили в «Газпроме».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежность трубопровода «Северный поток — 1» находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов, и работает всего одна турбина. Он подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома».