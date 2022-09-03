«Северный поток» не может возобновить работу после остановки Операторы: «Северный поток» не может возобновить работу после остановки

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трубопровод «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работы, следует из сообщения «Газпрома». Ожидается, что транзит российского газа через Украину сохранится на уровне прошлых дней.

Накануне «Газпром» сообщил, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава на единственном работавшем агрегате Trent 60, а также ряд иных неисправностей. Компания направила уведомление главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен, — сообщили в «Газпроме».

В Siemens Energy РИА Новости сообщили, что не считают заключение «Газпрома» технической причиной для остановки газопровода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежность трубопровода «Северный поток — 1» находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов и работает всего одна турбина. Он подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома».