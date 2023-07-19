Совфед принял закон о повышении предельного возраста запасников

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Совет Федерации одобрил законопроект, предполагающий повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», передает РИА Новости.

Согласно тексту законопроекта, его принятие приведет к повышению предельного возраста пребывания в запасе для лиц первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего — с 50 до 55 лет. Старшие и младшие офицеры будут находиться в запасе до 65 и 60 лет соответственно.

Нормы закона вступят в силу 1 января 2024 года. При этом документом предусматривается переходный период, который продлится до 2028 года. Такая мера позволит гражданам, находящимся в запасе, переводиться в отставку поэтапно.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин ранее предположил, что повышение сроков нахождения в запасе позволит мобилизовать больше россиян в случае необходимости. Кроме того, поправка даст возможность властям не увольнять со службы граждан, пожелавших уйти со службы по достижении нынешней верхней планки возраста.