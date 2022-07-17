Захарова заявила о неосведомленности Борреля Захарова: европейцы уже «дождались» эффекта от санкций против России

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что жители Европы уже дождались эффекта от санкций против России. Они почувствовали его на себе моментально, отметила она в Telegram.

Так представитель МИД отреагировала на призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС потерпеть до того времени, когда антироссийские санкции дадут эффект.

Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что даже об этом Боррелю неизвестно.

Ранее стало известно, что 17 июля Жозеп Боррель заявил: Европа должна проявить стратегическое терпение, поскольку для достижения желаемого эффекта от антироссийских санкций может потребоваться много времени. По его словам, последствия введенных рестрикций могут быть не заметны сейчас, но они уже начинают приносить результат.