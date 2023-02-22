Захарова: Запад сознательно разрушал систему мировой безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Равноправную международную систему безопасности разрушил Запад, а не Москва, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, под влиянием концепции исключительности страны Запада намеревались «разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними», в том числе и систему, которая предполагала некую совместную ответственность, ради личного желания контролировать всех и вся.

Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире, потому что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений, — сказала Захарова.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, не выходя при этом из договора. В ответ на это представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия и США должны вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ДСНВ. По его словам, договоренность между двумя ядерными державами обеспечивала безопасность не только им, но и другим государствам.