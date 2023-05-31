Захарова обвинила президента Молдавии во лжи Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения у Молдавии и России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Слова президента Молдавии Майи Санду о том, что между Москвой и Кишиневом никогда не было взаимоуважения, являются ложью, сообщила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, причиной подобных высказываний является наличие у Санду румынского гражданства.

Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и её людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно, — написала Захарова.

Она добавила, что в настоящее время взаимоуважение отсутствует «у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта», а также у «засланных псевдополитиков» с народом страны, «у которого она отобрала даже язык».

Ранее Санду сказала, что в отношениях между Россией у Молдавией никогда не было взаимного уважения, хотя Кишинев приложил для этого немало усилий.

Ранее глава Молдавии пригрозила президенту РФ Владимиру Путину арестом на территории ее страны в случае его визита. Санду подчеркнула, что Молдавия обязалась выполнять решения Международного уголовного суда (МУС).

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины.