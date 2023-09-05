Захарова указала на признак вовлеченности Запада в конфликт с Россией Захарова: Запад доказал свою вовлеченность в конфликт с Россией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Желание стран Запада организовать производство оружия на Украине является признаком вовлеченности в конфликт с Россией, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, посольства РФ в Германии и Швеции уже предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран построить оружейные заводы на Украине. Дипломат выразила надежду на то, что европейские бизнесмены сделают правильные выводы.

В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы, — сказала Захарова.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.

Кроме этого, стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта с Россией. По его словам, из-за появления новых объектов ВПК ситуация продолжит оставаться напряженной.