Захарова назвала Украину черной дырой Европы Захарова: США устраняют ЕC как конкурента c помощью украинской «черной дыры»

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина требует от Европейского союза все больше и больше денежных вливаний, а руководство ЕС продолжает заниматься укранизацией своей внешней политики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Брюссель уже выделил Киеву €50 млрд и планирует отправить еще €5 млрд. По словам дипломата, США устраняют экономического конкурента в виде Европы, оставляя ее один на один разбираться с украинской «черной дырой».

Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской «черной дырой», — сказала Захарова.

По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать «выбрасывать деньги „на ветер“ агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что у Киева имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году страна сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.

До этого Захарова отметила, что западная Европа впадает в рецессию и идет ко дну вместе с Украиной. По ее словам, спасти ЕС от гибели может только Россия, однако стоит ли это делать, пока непонятно.