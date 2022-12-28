Депутат призвала школьников поступать в колледжи из-за усложнения ЕГЭ Депутат Сердюкова призвала школьников поступать в колледжи из-за усложнения ЕГЭ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В связи с ежегодными усложнениями заданий в ЕГЭ депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова посоветовала школьникам задуматься о поступлении в колледж и получении среднего специального образования, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Парламентарий отметила, что для поступления в вуз ребенку потребуется существенно углубить свои знания по нужным предметам в старшей школе, но не у всех родителей есть возможность оплачивать услуги репетиторов. Она посоветовала родителям задумываться о направлении обучения своих детей уже с 4 класса.

Я советую начинать думать о поступлении в колледж и получении среднего специального образования. Не у всех родителей есть деньги на репетиторов или на оплату обучения в вузе. Мне кажется, уже после 4 класса родителям нужно серьезно думать о направлении обучения ребенка. А если ученик после 9 класса решил поступать в вуз, то два года ему стоит особенно углубиться в изучение нужных предметов, — сказала Сердюкова.

Депутат также добавила, что ЕГЭ является серьезным испытанием как для учеников, так и для родителей и учителей. Она подчеркнула, что успешная сдача экзамена подразумевает действительно высокий уровень знаний сдающего по предмету.

Ранее стало известно, что в 2023 году изменения в ЕГЭ затронут все предметы, кроме географии. Руководитель разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, что эксперты пересмотрели системы оценивания «в более радикальную сторону». В частности, это коснулось иностранных языков, а в экзамен по истории добавили вопросы по событиям недавнего времени.