Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале задалась вопросом, почему немецкие политики подавили попытку госпереворота в Германии, но поддержали Евромайдан на Украине. Она подчеркнула, что Берлин должен объяснить это.

Когда Йошка Фишер поддержал якобы «мирную смену власти» в результате «оранжевой революции» в 2005 году, когда Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, когда Франк-Вальтер Штайнмайер вел «посреднические переговоры» с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана − это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили? — написала Захарова.

При этом представитель МИД подчеркнула, что речи о смене власти в ФРГ не идет, в стране те же политики, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который с гордостью говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», но поддерживал Евромайдан на Украине.

В связи с этим Захарова задалась вопросом, не относятся ли к попытке переворота захват ультраправыми радикалами органов власти, к которым причисляют парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти.

Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d’état (госпереворот. — NEWS.ru) можно говорить сейчас с этими... «рейхсбюргерами»? — отметила Захарова.

7 декабря полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных, как сообщила Генпрокуратура Германии, есть гражданка России.

Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.

9 декабря Федеральный верховный суд ФРГ арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота. Кроме того, еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, начата процедура экстрадиции.