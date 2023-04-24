Захарова сообщила о небывалой слежке за рейсом Лаврова в США Захарова: рейс Лаврова Москва — Нью-Йорк на Flightradar отслеживали почти 3 млн человек

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

За рейсом главы МИД России Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк на ресурсе Flightradar24 следили около 3 млн человек. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Лавров вылетел в США во второй половине воскресенья, 23 апреля. В Нью-Йорк он прибыл около 04:00 мск 24 апреля.

За рейсом Сергея Лаврова Москва — Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд, — отметила Захарова.

Глава российской дипломатии в понедельник примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему защиты принципов Устава международной организации. Во вторник. 25 апреля, его ждет еще одно заседание высокого уровня Совбеза — открытые дебаты по ближневосточной проблематике.

Также ожидается, что в ходе визита Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон практически не взаимодействуют друг с другом на дипломатическом уровне. По словам дипломата, сейчас между двумя странами обсуждается лишь работа, связанная с деятельностью посольств.

При этом Лавров пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН 24–25 апреля. Однако в МИД РФ затруднились сказать, состоится ли персональная встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН.