Захарова: Россия не получала от Турции приглашения на саммит по Карабаху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Российская сторона пока не получала от Турции официального обращения по поводу проведения четырехсторонней встречи по Карабаху, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что Москва продолжает поддерживать тесный диалог с Анкарой по ситуации в регионе.

Мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали, — сказала Захарова.

О том, что Анкара предложила Москве, Еревану и Баку встречу по ситуации в Карабахе, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе. Он добавил, что Россия, Армения и Азербайджан пока не дали ответа, а также рассказал о намерении обсудить идею саммита с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Арменией и Азербайджаном. По его словам, как только стороны определятся с датами переговоров, ведомство обнародует всю информацию.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предупредил, что конфликт между Баку и Ереваном может перейти в активную фазу из-за вмешательства западных стран. По его словам, дипломатические и разведывательные службы Запада активно используют все свои возможности для обострения обстановки.