Захарова рассказала, в каком журнале стоит сняться чете Зеленских Захарова предложила Playboy посвятить выпуск «настоящим извращенцам» в лице Зеленских

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавнюю фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, снятую для журнала Vogue. По мнению дипломата, Зеленским уместнее было бы сделать фотосессию для выпуска журнала Playboy, который следует посвятить извращенцам.

Playboy подойдёт. Небинарную личность они на обложке уже публиковали. Пора браться за настоящих извращенцев, — заявила Захарова.

Она предложила жене президента сесть перед фотографами на ступеньки бункера, расставить ноги и расстегнуть блузку.

Зеленский поучаствовал в фотосессии для журнала Vogue вместе с женой Еленой. Супруги позировали в бункере, на фоне военных и в резиденции президента.

Мария Захарова уже критиковала Владимира Зеленского за его «военизированный образ». Представитель МИД заявила, что такой облик надоел мировой аудитории, а поменять его не удастся без «несбыточной победы». Она отметила, что имидж уже всем приелся и поэтому Зеленский начинает чаще появляться на людях с супругой.