Захарова: частные компании США обрабатывают спутниковые данные для Киева

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Вашингтон передает Киеву спутниковую информацию после ее обработки частными компаниями, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эти сведения активно используются командованием ВСУ при планировании боевых операций, передает РИА Новости.

Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекаются частные американские и европейские компании, — сказала Захарова.

По ее словам, поддержка Западом Киева приводит к затягиванию кризиса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны направляют вооружение и технику в Киев, обучают украинских военных и США балансируют на грани открытого вмешательства в конфликт. Он рассказал, что оружие НАТО и США используется ВСУ для обстрелов территории России, которая находится на границе с Украиной. Дипломат также указал на передачу разведданных Киеву со стороны Пентагона.