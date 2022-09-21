Лавров: США балансируют на грани вмешательства в конфликт на Украине

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Страны Запада направляют вооружение и бронетехнику в Киев, обучая украинских военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью Newsweek он рассказал, что оружие НАТО и США используется ВСУ в целях обстрела территории России, которая находится на границе с Украиной. Дипломат также указал на передачу разведданных Киеву со стороны Пентагона. Тем самым, как отметил Лавров, США балансируют на грани открытого вмешательства в конфликт.

Оружие НАТО и США используется для обстрела российской территории, граничащей с Украиной, убивая там мирных жителей. Пентагон не скрывает факта передачи Киеву разведданных и обозначений целей для ударов. Мы фиксируем присутствие американских наемников и советников «на поле боя». Соединенные Штаты, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта, — заявил Лавров.

Министр считает, что усилия Вашингтона направлены на возвращение мирового господства США. Белый дом, как отметил Лавров, не может смириться с тем фактом, что мир «больше не ориентирован на Запад». Дипломат рассказал о новых интеграционных объединениях, которые не хотят участвовать в антироссийском «крестовом походе».

Сегодня появились сильные, независимые игроки из развивающихся стран, и они становятся все более заметными. Эти государства и их интеграционные объединения не хотят участвовать в антироссийском «крестовом походе», спровоцированном Вашингтоном, — подвел черту Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что США и Великобритания испугались договоренностей между Россией и Украиной, вследствие чего запретили Киеву проводить какие-либо дальнейшие переговоры с Москвой. По его словам, это стало ясно, когда Россия и Украина почти нашли точки соприкосновения.