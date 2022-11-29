Захарова ответила на критику слов посла в Лондоне Келина о своем сыне и СВО Захарова призвала критиков ознакомиться с оригиналом цитаты посла в Лондоне Келина о сыне и СВО

Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла РФ в Лондоне Андрея Келина про его сына и СВО и обратить внимание на то, какой был задан вопрос. По ее словам, сын посла будет мобилизован, если ему придет повестка.

Ранее телеканал BBC задал Келину вопрос, почему его сын не участвует в спецоперации. Он тогда отметил, что не видит в данный момент такой возможности, «потому что никогда не был обучен на военного». Эта фраза вызвала отрицательную реакцию у многих пользователей.

Здесь вопрос-то был задан о том, где сейчас находится сын и почему он, так сказать, не принимает участие в этих мероприятиях, насколько я понимаю. На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим, я это так поняла, — заявила Захарова.

По ее мнению, «ни у кого не возникнет сомнений относительно того, если повестка будет получена, какие действия предпримут граждане нашей страны».

Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган, все, вопросов быть не может, — пояснила Захарова.

Ранее Келин заявил, что Россия не ведет переговоры с Украиной из-за упрямства киевских властей. Дипломат добавил, что украинская сторона убеждена, что сможет одержать победу в текущем конфликте. Посол обратился к Западу с призывом прекратить поставки оружия Украине.