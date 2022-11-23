Посол РФ в Британии опроверг ведение тайных переговоров России и Украины

Фото: Alberto Pezzali / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не ведет тайные переговоры с Украиной из-за упрямства киевских властей. Дипломат добавил, что украинская сторона убеждена, что сможет одержать победу в текущем конфликте. Посол обратился к Западу с призывом прекратить поставки оружия Украине, сообщает BBC.

Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу. Это чистая иллюзия, это невозможно, — рассказал Келин.

Он добавил, что дальнейшие поставки оружия Киеву грозят уничтожить экономику страны, а на месте Украины может образоваться «черная дыра».

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает конфликт в стране, так как боится ответственности перед украинским народом, заявил ранее бывший депутат Рады Илья Кива в своем Telegram-канале. Он указал на то, что после окончания конфликта люди выйдут из окопов и якобы спросят Зеленского, «почему он не предотвратил произошедшее». Политик при этом обвинил главу государства в нищете украинского народа. Он добавил, что украинские военнослужащие потребуют от президента объяснений за происходящее в стране.