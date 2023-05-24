Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, подчеркнула важность возобновления перелетов между Россией и Грузией. По ее словам, после пандемии коронавируса с ее карантинами и закрытием границ, стало ясно, насколько усложняется жизнь людей без прямых контактов.