Захарова: привыкшая к тоталитарным практикам Apple видит норму в диктатуре

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале требование Apple удалить контент государственных СМИ из RuTube проявлением тоталитарной практики Запада. По ее мнению, компания настолько привыкла к диктаторской практике, что считает ее нормой.

Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию, — заявила Захарова.

Ранее Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, в противном случае пригрозив сделать приложение доступным только для российских пользователей. Rutube должен обозначить решение в течение двух недель.

В Rutube отметили, что пока приложение российского видеохостинга доступно в 171 стране. По словам представителей видеоплатформы, они уже оставили доступ к Rutube в AppStore только для пользователей из России, Казахстана и Белоруссии.

19 июля ФАС РФ признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию. Ранее корпорация уже получала предупреждение и стала фигурантом уголовного дела. Ей грозит штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.