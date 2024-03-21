Захарова предположила, когда найдется Кейт Миддлтон Захарова: Миддлтон выйдет в свет ради обличения фейков о себе в зарубежных СМИ

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Распространение слухов о местонахождении и состоянии Кейт Миддлтон станет основанием для того, чтобы в Англии в результате обвинили зарубежные СМИ в дезинформации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на заседании Совфеда на тему «На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве». По ее словам, потенциальную королеву специально прячут от публики, чтобы позже использоваться созданный за это время контент для внешнеполитической кампании. При этом слухи и сплетни формируются в британских медиа, но распространяются в мировом масштабе.

Пройдет месяц, они соберут все по зарубежным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая показывает, что зарубежные страны находятся на низком уровне сопротивляемости. Опять у себя проведут конференцию по борьбе с фейками. Не пустят нас, как никогда не пускали. И скажут, что они — лидеры в кампании по борьбе с диффамацией, дезинформацией и так далее. А открывать ее знаете кто будет? Она же и будет открывать, — предположила Захарова.

Захарова порекомендовала всем партнерам учиться у Великобритании тому, как управлять информационным полем.

Ранее известная лондонская больница, где Кейт Миддлтон проходила лечение в этом году, заявила о возможной утечке медицинских данных из ее карты. По данным британского таблоида The Mirror, один из сотрудников клиники пытался получить несанкционированный доступ к записям о состоянии принцессы Уэльской.