Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа Захарова: подключение внешних сил на Южном Кавказе не должно создавать трудности

Участие внешних сил в решении внутренних проблем на Южном Кавказе не должно создавать новых разделительных линий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, вопросы региона следует решать силами внутренних игроков и соседей.

Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей — России, Ирана, Турции, — считает представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что Москва положительно оценивает состоявшуюся в Вашингтоне встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, Россия надеется, что это поможет продвижению мира в регионе.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.