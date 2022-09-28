Захарова потребовала от Байдена ответить за слова о «Северном потоке» Захарова потребовала от Байдена ответить, причастны ли США к аварии на «Северном потоке»

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты свою угрозу покончить с «Северным потоком», в случае начала конфликта на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.

Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности, — написала она.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Он отметил, что в начале февраля Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине.