Захарова посмеялась над зацикленностью западных СМИ на бойкоте России Захарова: западные СМИ на встрече глав МИД G20 были зациклены на бойкоте России

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Все западные СМИ, которые освещали встречу глав МИД G20 на Бали, были сосредоточены на бойкоте России. Их журналистов волновала только эта тема, поэтому они постоянно следили за перемещениями участников встречи, уделяя особое внимание российскому министру Сергею Лаврову, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, представителей западной прессы интересовало, останется ли Лавров на обед, выходил ли он из зала, где проходила встреча и когда министр собирается покидать Бали.

Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих, — написала Захарова.

Она также напомнила западным СМИ об арифметике, приведя в пример «нехитрую задачку: 20 – 7 = 13». Результат означает провал бойкота до его начала, заключила Захарова.

Ранее Лавров заявил, что ряд стран отказались поддерживать выпады против России на встрече G20. В ответ на отказ глав МИД США и нескольких других государств фотографироваться вместе с ним Лавров заметил, что никого и не приглашал к этому.