«Медэнциклопедия»: Захарова о словах Блинкена об удержании украинцев в РФ Захарова посмеялась над словами Блинкена о насильственном удержании украинцев в России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что порядка 1,6 млн граждан Украины якобы насильно удерживаются в РФ. По ее мнению, объяснение подобным умозаключениям следует искать в медицинской практике.

По словам Блинкена, в Вашингтоне считают, что у находящихся в РФ украинцев отобрали паспорта и выдали взамен российские документы.

Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан, — ответила на это Захарова.

Ранее она отреагировала на заявление Блинкена об изоляции России на G20, назвав его утверждение небылицей. По мнению Захаровой, госсекретарь сам загнал себя в самоизоляцию, «манкировав ряд мероприятий форума», и таким образом пытается оправдать собственный провал. Она припомнила Блинкену просьбы к коллегам по саммиту об «изоляции» России и подчеркнула, что подобные политические потуги «обречены на бесславный конец».

8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание госсекретаря США сделать совместное фото в ходе совещания глав МИД «Группы двадцати» на Бали. По словам главы российской дипмиссии, он и не приглашал Блинкена фотографироваться