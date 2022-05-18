Захарова пообещала Финляндии и НАТО «сюрприз»

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Ответ России на вступление Финляндии и Швейцарии станет сюрпризом для них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, РФ примет военные меры.

Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными, — заявила Захарова.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки пресс-секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция, заблокировавшая заявки Стокгольма и Хельсинки.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению Путина, «проблемы создаются на голом месте».