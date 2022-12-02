Захарова: подготовка к торговой войне между США и ЕС завершается

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Подготовка к торговой войне между США и Евросоюзом перешла на завершающий уровень, указала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на то, что Париж, Берлин и Стокгольм на официальном уровне открыто заявляют о нечестной игре Вашингтона.

Подготовка к торговой войне между США и ЕС, о которой всё чаще пишут в европейской прессе, вошла в финальную стадию. Уже Франция, Германия, Швеция на официальном уровне открыто заявляют, что американцы играют не по правилам. И причиной всему — «зелёная повестка», — написала Захарова.

Дипломат пояснила, что после того, как к власти в США пришли демократы, «зеленая повестка» стала ключевой темой в дипломатии. В тот моменты европейцы поддержали Вашингтон и начали активно вкладываться, как считает Захарова, в дорогие и не всегда экономически целесообразные технологии: электромобили, ветрогенераторы и другие новшества.

После того как наступил украинский кризис, повлекший подорожание энергоресурсов, США, как выразилась дипломат, «уломали» Брюссель ввести санкции против Москвы в энергетическом секторе, после чего цены на тепло и электричество в Европе поднялись вверх. Дипломат считает, что с этого момента экономика ЕС, прежде всего стран с мощной промышленностью — ФРГ, Франции, Швеции, — стала «трещать по швам», а Вашингтон принял Закон о снижении инфляции, предполагающий многомиллиардные долларовые субсидии и господдержку зелёных проектов и технологий, включая электромобили.

Теперь Вашингтон фактически за госсчет спонсирует новую ветвь автоиндустрии. Европейцы за ними угнаться не могут (у них и так в экономике все плохо, да и на полную мощность заводы «зеленой» автопромышленности так и не загрузили). В результате происходит искусственный передел рынка в пользу американского автопрома, — объяснила представитель российского МИД.

Таким образом, считает Захарова, ЕС остается в проигрыше, в то время как Вашингтон выигрывает «торговую войну» еще до ее начала. Дипломат объяснила, что наивность Брюсселя загнала его в ловушку, хотя по примеру Китая ЕС мог бы дать отпор — Пекин «наблюдает за американскими манипуляциями» и «прекрасно понимает, чего стоят слова и заверения Вашингтона».

Но самое удивительное в этой пока что крупнейшей трансграничной государственной афере XXI века — это то, что, несмотря на все громкие возмущения еэсовских министров, на самом деле ничего не предпринимается, — заключила Захарова.

Ранее канал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что страны Европейского союза выразили серьезные опасения из-за принятого в США закона по инициативе президента Джо Байдена о снижении инфляции. Собеседник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности.